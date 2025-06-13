«Эл 6» запустила производство углеродсодержащих гранул в Челябинске

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Группа «Эл 6» запустила на заводе в Челябинске переработку графитированной и углеграфитовой стружки в гранулы и углеродосодержащие материалы.

Планируемый объем выпуска углеродосодержащих материалов — более 1,5 тыс. тонн, гранул — 300 тонн в месяц.

В реализацию проекта было инвестировано 145 млн рублей, выйти на окупаемость планируется к концу 2027 года.

Запущены линии:

— рассева материалов,

— смешивания материалов,

— пневмосепарации,

— станция затаривания красных форм,

— станция затаривания бигбэнов.

Вторым этапом идёт пакетирование, гранулирование, ультразвуковое сито.

Как отмечает группа, это второе в периметре группы перерабатывающее промотходы производство, его запуск позволит увеличить объем поставок углеродосодержащих гранул. В частности, завод «Эл 6» в Новосибирске поставляет на российский рынок 200 тонн гранул в месяц, однако, в отличие от проекта полного цикла в Челябинске, не имеет собственной линии рассева по фракциям.

По словам генерального директора «Эл 6» Андрея Круглова, проект направлен на диверсификацию бизнеса, позволит организовать переработку отхода после механической обработки продукции, формирующегося на всех трех заводах группы.

Производство в Челябинске имеет резерв мощностей, который позволит перерабатывать весь высокоуглеродистый материал, образующийся на заводах Новосибирска и Новочеркасска. При этом производство в Новосибирске продолжит работу, добавил Круглов.

Планируется, что в Челябинске будет выпускаться три марки материала и две марки гранул с содержанием углерода от 95% и выше. Заключены первые долгосрочные договоры на поставку продукции с несколькими уральскими предприятиями.

Компания «Эл 6» производит всю номенклатуру графитированных электродов (используются для плавки стали в электродуговых печах), объединяет ключевые предприятия углеродной промышленности России: Новочеркасский, Новосибирский и Челябинский электродные заводы. По информации на сайте компании, входит в пятерку крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции с географией поставок более 60 стран мира.

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