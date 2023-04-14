«Курганмашзавод» отгрузил Минобороны России партию боевых машин пехоты БМП-3
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Курганмашзавод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, в рамках выполнения гособоронзаказа первого квартала отгрузил партию БМП-3. Боевые машины пехоты, поставляемые Минобороны РФ, прошли все необходимые ходовые и стрельбовые испытания на полигоне предприятия и приняты военными представителями.
Поставленная техника оснащена основным прицелом наводчика-оператора «Содема» и дополнительными комплектами защиты — броневыми экранами и решетками.
«Надежность курганских БМП высоко ценят военные, принимающие участие в специальной военной операции. Они отмечают высокую мобильность и огневую мощь «тройки», — сообщил исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.
Сегодня Курганмашзавод, как и многие другие предприятия Госкорпорации Ростех, в связи с возросшими объемами гособоронзаказа работает в усиленном режиме шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых участках установлен круглосуточный график.
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