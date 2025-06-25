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Великоросс 25 июня 2025, 08:50 1090 Армия и Флот

Ростех передал армии России очередную партию новых Су-35С

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 © rostec.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С, изготовленные в рамках гособоронзаказа.

Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

Принимавшие машины летчики ВКС России поблагодарили сотрудников завода за вклад, который они вносят в обеспечение обороноспособности страны.

«Военные летчики дают высокую оценку характеристикам Су-35С. В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения. Эти истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов. Наши машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу», — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

«Мы нацелены на сохранение ритма работы по самым востребованным нашими Вооруженными силами авиационным комплексам, к которым, безусловно, относится самолет Су-35С. Мы также повышаем производственную эффективность. К 2030 году планируем повысить производительность труда на 30%. Эта работа дает нам возможность существующими ресурсами обеспечить большие объемы выпуска продукции по гособоронзаказу, который в этом году растет и превысит высокие показатели прошлого года», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Истребитель Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

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Источник: rostec.ru

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Ростех, Министерство обороны
  • Нет аватара alexm
    26.06.2512:02:02

    Отлично!!!Комсомольском-на-Амуре работает!!!

    Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++. В США его называют одним из опаснейших истребителей в мире.

    Радиолокационная станция «Ирбис» самолета способна обнаруживать и сопровождать до 30 целей, выдавая целеуказание на восемь из них. РЛС обнаруживает крупные воздушные, наземные и надводные объекты на дальности 400 километров, а малозаметные аппараты вроде самолетов-невидимок — до 90 километров.

    Одной из главных особенностей истребителя Су-35С являются его двигатели с изменяемым вектором тяги, что позволяет самолету разворачиваться на 360 градусов без снижения скорости. Ни один из существующих на сегодняшний день истребителей четвертого и пятого поколений не способен выполнить такой маневр (неофициальное название -«блинчик»).

    Кроме того, самолет отличается единой информационно-управляющей системой. Она отвечает за работу всего бортового оборудования и берет часть функций пилота на себя. Например, самолет может самостоятельно лететь на малой высоте с огибанием рельефа местности, система также способна подсказать, с какой скоростью лучше всего атаковать цель.

    По ряду характеристик Су-35С приближен к истребителям пятого поколения, с некоторыми из которых он вполне может сражаться на равных и даже превосходить. Чаще всего виртуальным противником Су-35С выступает всего одна модель — американский F-22 Raptor.

    Американское издание Military Watch называет Су-35С самым грозным самолетом ВКС России. По словам экспертов, российский истребитель обладает хорошей дальностью поражения целей, а также демонстрирует впечатляющую живучесть и хорошие летные характеристики. Американский военный журнал также включил Су-35С в список опаснейших в мире самолетов.

    Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований отмечают, что Су-35С регулярно применяются для подавления украинских радаров ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.

    «Российские истребители сохраняют свою высокую эффективность и смертоносность в борьбе против украинской авиации вблизи линии фронта, особенно Су-35С с дальнобойными ракетами Р-77-1», — говорится в публикации RUSI.

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