Ростех передал армии России очередную партию новых Су-35С

Ростех передал армии России очередную партию новых Су-35ССледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С, изготовленные в рамках гособоронзаказа.
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С, изготовленные в рамках гособоронзаказа.
Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.
Принимавшие машины летчики ВКС России поблагодарили сотрудников завода за вклад, который они вносят в обеспечение обороноспособности страны.
«Военные летчики дают высокую оценку характеристикам Су-35С. В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения. Эти истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов. Наши машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу», — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
«Мы нацелены на сохранение ритма работы по самым востребованным нашими Вооруженными силами авиационным комплексам, к которым, безусловно, относится самолет Су-35С. Мы также повышаем производственную эффективность. К 2030 году планируем повысить производительность труда на 30%. Эта работа дает нам возможность существующими ресурсами обеспечить большие объемы выпуска продукции по гособоронзаказу, который в этом году растет и превысит высокие показатели прошлого года», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
Истребитель Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.
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Великоросс
26.06.2512:02:02