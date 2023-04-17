Представлены новые смартфоны и планшеты на отечественной ОС «Аврора»

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Компания F+ tech — «дочка» «Марвел Дистрибуции» — представила смартфон R570 и планшет Life Tab Plus, работающие на развиваемой «Ростелекомом» отечественной операционной системе «Аврора». Устройства предназначены для корпоративного и государственного сектора.

Новинки позиционируются как защищенное мобильное рабочее место для чиновников и представителей крупного бизнеса. На них будут предустанавливаться российские программные продукты, в том числе антивирус «Лаборатория Касперского» и пакет «МойОфис».

Производитель хочет заявить свои решения в качестве программно-аппаратного комплекса (ПАК), чтобы попасть в реестр российского ПО Минцифры России, отмечает «Коммерсант». «В дальнейшем программный состав ПАК будет масштабироваться в зависимости от потребностей заказчика для замены решений зарубежных производителей», — рассказали изданию в пресс-службе.

Собирать аппараты будут в Калининграде, ОС «Аврора» планируют устанавливать прямо на заводе. Текущие мощности позволяют F+ tech поставлять ежегодно более 500 тысяч устройств. В компании планируют выйти на объемы более 1 миллиона устройств до конца года.