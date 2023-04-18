В селе Булгаково под Уфой открылась новая школа «Взлетай» на 825 детей

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Школа «Взлетай» в Булгаково торжественно открылась 17 апреля, и в ней уже начали учиться 118 первоклассников. 1 сентября на уроки пойдут другие ученики, проживающие в микрорайоне «Новобулгаково» и ближайших населенных пунктах.

В новой школе есть два больших спортивных зала, гимнастический зал, библиотека, студия звукозаписи, телестудия, планетарий, кабинеты радиоэлектроники, игровые и кружковые комнаты и другие необходимые кабинеты.

© resbash.ru

© resbash.ru

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