Завод «Янтарь» завершил ремонт и модернизацию СКР «Неустрашимый»
Неустрашимый © sudostroenie.info
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации», ОСК) завершил ремонт и модернизацию сторожевого корабля (СКР) «Неустрашимый». Об этом сообщили в корпорации 18 апреля.
Обновлена механическая часть, отремонтированы двигатели, модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы.
Ранее СКР успешно прошел приемо-сдаточные ходовые испытания. Во время испытаний проведены проверки:
— работоспособности средств навигации, а также радиолокационного наблюдения и обнаружения целей;
— артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса;
— средств управления движением;
— средств борьбы за живучесть;
— средств радиационной химической и биологической защиты;
— комплексов связи.
СКР «Неустрашимый» — головной корабль проекта 11540. Предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по целям в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки и прикрытия сил морских десантов и решения других задач.
С 1991 года корабль входит в состав Балтийского флота. До постановки на ремонт «Неустрашимый» прошел около 120 000 морских миль, совершил несколько десятков зарубежных походов, в том числе в Средиземное море и Индийский океан. На заводе «Янтарь» проходил ремонт с 2014 года.