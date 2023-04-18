Завод «Янтарь» завершил ремонт и модернизацию СКР «Неустрашимый»

Неустрашимый © sudostroenie.info

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации», ОСК) завершил ремонт и модернизацию сторожевого корабля (СКР) «Неустрашимый». Об этом сообщили в корпорации 18 апреля.

Обновлена механическая часть, отремонтированы двигатели, модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы.

Ранее СКР успешно прошел приемо-сдаточные ходовые испытания. Во время испытаний проведены проверки:

— работоспособности средств навигации, а также радиолокационного наблюдения и обнаружения целей;

— артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса;

— средств управления движением;

— средств борьбы за живучесть;

— средств радиационной химической и биологической защиты;

— комплексов связи.

СКР «Неустрашимый» — головной корабль проекта 11540. Предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по целям в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки и прикрытия сил морских десантов и решения других задач.

С 1991 года корабль входит в состав Балтийского флота. До постановки на ремонт «Неустрашимый» прошел около 120 000 морских миль, совершил несколько десятков зарубежных походов, в том числе в Средиземное море и Индийский океан. На заводе «Янтарь» проходил ремонт с 2014 года.