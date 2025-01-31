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Торжественная церемония спуска на воду большого морозильного рыболовецкого траулера (БМРТ) «Виктор Гаврилов» проекта 5670FT (ранее — проект 5670WSD) состоялась сегодня в Калининграде.

Судно строится на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» ОСК по проекту «Форсс Технологии» для рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина.

Судно получило название в честь Виктора Родионовича Гаврилова, капитана дальнего плавания, почётного работника рыбного хозяйства РФ. Церемония спуска на воду прошла с соблюдением морских традиций: корабль был освящен, а бутылка шампанского разбита о его борт «крестной матерью», которой стала дочь Виктора Гаврилова — Виктория Викторовна.

«Чтобы сегодняшнее событие свершилось, несмотря на санкционное давление и связанные с этим сложности, судостроители „Янтаря“ проделали большую работу по перепроектированию судна. Теперь предстоит достройка судна на воде», — отметил в ходе церемонии заместитель генерального директора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов.

© www.korabel.ru

К настоящему времени на судне уже завершен монтаж носовых и кормовых подруливающих устройств, валолинии и крупногабаритного оборудования. Также смонтирована донно-бортовая арматура, проведено электро-слесарное насыщение и другие работы.

«Ежедневно на исполнении данного заказа занято более 250 работников предприятия. Своевременное и успешное выполнение строительных работ по БМРТ имеет важное значение для нашего предприятия», — отметил генеральный директор завода «Янтарь» Илья Самарин.

Напомним, БМРТ «Виктор Гаврилов» — самый крупный из судов такого типа, строящихся в настоящее время на российских верфях: водоизмещение супертраулера составляет 14210 тонн, наибольшая длина — 121 м. Рабочую документацию по этому проекту готовит конструкторское бюро «Форсс Технологии».

Судно будет использоваться для лова рыбы, а также как плавбаза для переработки улова в рыбные консервы, филе, сурими. На борту судна разместятся морозильные трюмы для хранения готовой продукции.

ТТХ ВИКТОР ГАВРИЛОВ

Дедвейт (т) 2886

Марка главного двигателя SKL 6VDS 48/42 AL-2

Тип топлива Дизельное Моторное

Мощность главного двигателя 2648

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