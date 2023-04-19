В Дубне открыли корпус научно-производственного комплекса «Дедал»

В городском округе Дубна открыли вновь построенный корпус научно-производственного комплекса «Дедал». Он расположен на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна».

Площадь постройки составляет 7 тыс. кв. метров. Здесь будут заниматься разработкой и выпуском оборудования для охраны и защиты объектов особой важности. На первом этаже здания уже готовы современные цеха, на втором размещены офисы для работы инженерно-технических специалистов.

Продукция, которую здесь будут выпускать, особенно востребована сейчас. А переезд предприятия на новые площади позволит ускорить производство.

Открытие нового корпуса прошло в торжественной обстановке, его приурочили еще к одной дате — 60-летию со дня образования НПК «Дедал». Предприятие в Дубне заслуженно считается одним из ведущих среди отечественных производств, связанных с безопасностью. Среди заказчиков завода — МВД РФ, Минобороны РФ, Росатом и так далее.