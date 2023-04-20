Первый отремонтированный вертолёт Ми-24 ВВС Уганды вошёл в строй

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Первый российский вертолёт Ми-24, прошедший капитальный ремонт в Уганде, принят в эксплуатацию на базе угандийских ВВС в г. Накасонголе.

Машина передана компанией Pro-Heli Plant International Services Limited — СП с участием российской фирмы Pro-heli International и угандийской National Enterprise Corporation.

«Я с удовольствием принял в эксплуатацию вертолёт Ми-24, прошедший капитальный ремонт в Накасонголе, — заявил президент Уганды, который лично возглавил мероприятие. — Это ещё один пример прекрасных многолетних отношений с Россией, основанных на общности интересов и продолжающих приносить пользу и Африке, и России. Я благодарю Правительство России за то, что оно не возражало против нашего сотрудничества, а наоборот — поддерживало его».

В 2022 году президент Уганды официально открыл сервисный центр вертолётов российского производства в Накасонголе. Цель угандийских властей — обеспечить центру роль основного вертолётного оператора в Восточной Африке. В основном речь идёт о винтокрылых машинах российского производства, которые используются в операциях ООН в этом регионе.