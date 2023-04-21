В поселке Томаровка Белгородской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс
19 апреля в поселке Томаровка Белгородской области состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с универсальным залом, построенного в рамках проекта «Газпром — детям».
Площадь нового спортивного комплекса около 900 кв. м. В нем разместился универсальный игровой зал, душевые и медицинский кабинет. Объект предназначен для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, волейболом, бадминтоном и баскетболом. А для последнего использована современная складная потолочная система, отвечающая стандартам международных баскетбольных ассоциаций. ФОК адаптирован для посещения маломобильными группами населения. Пропускная способность спортивного объекта — 24 человека в смену.
Справка
Проект «Газпром — детям» является одним из ключевых социальных проектов компании. Его цель — создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их числа в спортивные секции и творческие кружки.
В рамках проекта c 2007 года по настоящее время построено свыше 2 000 современных спортивных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Проект охватывает 74 региона страны.
В Белгородской области с 2008 года реализовано 42 спортивных объектов,
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21.04.2313:45:57