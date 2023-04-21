В Магнитогорске начали производство быстровозводимых блиндажей для СВО

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В Магнитогорске приступили к серийному производству быстровозводимых блиндажей для нужд СВО — в полевых условиях четверка бойцов сможет собрать конструкцию за пять часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Новое производство освоила группа компания УралЭнергоРесурс, которая специализируется на изготовлении фрикционных анкерных крепей и нестандартного горно-шахтного оборудования.

Блиндаж представляет собой модульную сборную трехсекционную конструкцию. Внутри могут разместиться до 12 человек. В нем есть печь для обогрева и приготовления пищи, вентиляция, уже смонтированы провода для подключения к генератору. В комплекте поставляется набор для технического обеспечения — это ключи для сборки, комплект для сборки, освещение, розетки.

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Также предприятие приступило к выпуску габионов — емкостей для земли или песка, которые защищают бойцов от пуль и осколков. Они уже прошли полевые испытания. А несколько образцов блиндажей передали для проверки в боевых условиях.

«Все изделия передаются бойцам совершенно бесплатно. Новые разработки важны как для победы страны, так и в целом для сферы промышленности», — отметил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

В месяц предприятие может изготавливать от 20 до 30 блиндажей, но если переориентировать часть производства только под эти нужды, то количество возрастет до 50.