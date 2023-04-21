Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

В Магнитогорске начали производство быстровозводимых блиндажей для СВО

 © dostup1.ru

В Магнитогорске приступили к серийному производству быстровозводимых блиндажей для нужд СВО — в полевых условиях четверка бойцов сможет собрать конструкцию за пять часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Новое производство освоила группа компания УралЭнергоРесурс, которая специализируется на изготовлении фрикционных анкерных крепей и нестандартного горно-шахтного оборудования.

Блиндаж представляет собой модульную сборную трехсекционную конструкцию. Внутри могут разместиться до 12 человек. В нем есть печь для обогрева и приготовления пищи, вентиляция, уже смонтированы провода для подключения к генератору. В комплекте поставляется набор для технического обеспечения — это ключи для сборки, комплект для сборки, освещение, розетки.

 © dostup1.ru

Также предприятие приступило к выпуску габионов — емкостей для земли или песка, которые защищают бойцов от пуль и осколков. Они уже прошли полевые испытания. А несколько образцов блиндажей передали для проверки в боевых условиях.

«Все изделия передаются бойцам совершенно бесплатно. Новые разработки важны как для победы страны, так и в целом для сферы промышленности», — отметил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

В месяц предприятие может изготавливать от 20 до 30 блиндажей, но если переориентировать часть производства только под эти нужды, то количество возрастет до 50.
Источник: https://dostup1.ru/society/V-Magnit...myh-blindazhey-dlya-SVO_162094.html

Магнитогорск, сборные блиндажи
  • Nelton Nelton
    21.04.2311:42:30

    Вот супер новость!

    Вопрос только — почему только сейчас, и все-таки 50 в месяц — это очень мало.

    #1261425
    • Нет аватара termometrix
      21.04.2312:14:36

      Вопрос только — почему только сейчас

      По всей видимости есть и другие производители для нужд СВО.

      #1261428
      • Великоросс Великоросс
        21.04.2314:12:11

        По всей видимости есть и другие производители для нужд СВО.

        По какой видимости? Что-то я не видел производства таких блиндажей в РФ, да и военкоры сетовали, что мол в банденрштате наладили выпуск, а у нас все сопли жуют.

        Отредактировано: Великоросс~14:12 21.04.23
        #1261437
        • Нет аватара termometrix
          21.04.2314:33:43

          ВПК производит.Инженерные войска Российской Федерации:

          Проводится масштабная работа по фортификационному оборудованию территорий с применением современных укрытий, блиндажей и бронеколпаков, что позволяет защитить личный состав.

          https://functio...12452094@egNews

          14 марта 2023 На Кубани начали собирать портативные блиндажи

          Для того, чтобы собрать портативный блиндаж, понадобятся несколько человек и минимум инструментов. На сборку конструкции уходит 40 минут. Нужно скрепить между собой профильную трубу и профнастил. Усилить досками и уложить вместо пола цементно-стружечную плиту, которая не пропускает влагу и не деформируется. Получается помещение размером пять метров на два с половиной. Такой блиндаж можно использовать для организации командного пункта или размещения личного состава.

          Конструкцию устанавливают под землей, дверь выходит в окоп. Такую конструкцию можно изготовить на любой металлобазе страны. К этому и призывают анапские конструкторы. Даже готовы поделиться чертежами. Мобильный блиндаж в разобранном виде можно легко перевозить с места на место.

          Сейчас сооружение тестируют перед отправкой на передовую. В планах — выйти на масштабное производство. За смену можно изготовить несколько блиндажей.

          https://smotrim...article/3247663

          Отредактировано: termometrix~14:51 21.04.23
          #1261440
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.04.2317:03:16

    Глазам своим не верю. Это точно Nelton?

    #1261446
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,