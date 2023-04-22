В Мариуполе запустили цех по производству кислорода

© bloknot-donetsk.ru

Мини-завод по производству технического кислорода запущен в Мариуполе.

«Запуск производства кислорода в Мариуполе — это результат партнерства нескольких представителей среднего бизнеса. Сейчас мощности этого кластера составляют порядка 150 заполненных баллонов кислорода и 300 готовых окон в сутки. Учитывая масштабы ремонтно-восстановительных работ в Мариуполе и других городах Республики, перспективы расширения производства на обоих предприятиях очевидны», — сообщил Глава приморского города.

© bloknot-donetsk.ru

Цех разместился на незадействованной в производстве территории местного изготовителя металлопластиковых окон и дверей.

© bloknot-donetsk.ru

«Запуск производства кислорода в Мариуполе — это результат партнерства нескольких представителей среднего бизнеса. Сейчас мощности этого кластера составляют порядка 150 заполненных баллонов кислорода и 300 готовых окон в сутки. Учитывая масштабы ремонтно-восстановительных работ в Мариуполе и других городах Республики, перспективы расширения производства на обоих предприятиях очевидны», — написал Моргун в своем телеграм-канале.