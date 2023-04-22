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Производство

В Мариуполе запустили цех по производству кислорода

 © bloknot-donetsk.ru

Мини-завод по производству технического кислорода запущен в Мариуполе.

«Запуск производства кислорода в Мариуполе — это результат партнерства нескольких представителей среднего бизнеса. Сейчас мощности этого кластера составляют порядка 150 заполненных баллонов кислорода и 300 готовых окон в сутки. Учитывая масштабы ремонтно-восстановительных работ в Мариуполе и других городах Республики, перспективы расширения производства на обоих предприятиях очевидны», — сообщил Глава приморского города.

 © bloknot-donetsk.ru

Цех разместился на незадействованной в производстве территории местного изготовителя металлопластиковых окон и дверей.

 © bloknot-donetsk.ru

«Запуск производства кислорода в Мариуполе — это результат партнерства нескольких представителей среднего бизнеса. Сейчас мощности этого кластера составляют порядка 150 заполненных баллонов кислорода и 300 готовых окон в сутки. Учитывая масштабы ремонтно-восстановительных работ в Мариуполе и других городах Республики, перспективы расширения производства на обоих предприятиях очевидны», — написал Моргун в своем телеграм-канале.
Источник: https://bloknot-donetsk.ru/news/pro...kogo-kisloroda-zapushcheno--1592189

химическая промышленность, ДНР, малый и средний бизнес
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