Новости благоустройства территорий

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Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуево

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Частная школа «Вектор» в Воронеже

В трехэтажном объекте культурного наследия «Дом Харина» 1881 года постройки разместилась частная школа «Вектор».

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Детский парк «Союз» в Пензе

Парк с ретро-мотивами, вдохновленными историей места.

В 70-е годы на этой территории проходила выставка достижений сельского хозяйства — местная ВДНХ, оформленная деревянными конструкциями в соответствующей стилистике. Позже здесь возник Детский центр «Спутник» с дорожками для обучения детей правилам дорожного движения.

Поэтому, когда возник запрос на реконструкцию парка, мы приняли решение в стилистике элементов сделать намек на советское ар деко, а в виде арт-объекта раскрыть тематику освоения космоса. Дорожки для занятий в детской автошколе мы сохранили. А чтобы не возникло путаницы географических названий (в Пензе есть большой жилой массив — город Спутник), было решено назвать парк «Союз».

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Благоустройство сквера и парка в Новой Чаре

Сквер в Новой Чаре — первое общественное пространство, куда попадают приезжие с железнодорожного вокзала, своеобразное «лицо» поселка. Кроме того, он является точкой притяжения для местных жителей, так как расположен в зоне плотной жилой застройки.

расположение:

Забайкальский край, пгт Новая Чара

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Дом в Акуловском лесу в Подмосковье

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Благоустройство двора Европейского Университета в Санкт-Петербурге

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ЖК «NOW» в Москве

Уникальный в своем роде проект: он расположен на берегу затона Новинки в излучине Москва-реки, где отсутствует старая застройка: это абсолютно новый однородный район.

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Образовательный центр «Вершина» в Красногорске

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