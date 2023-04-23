Новости благоустройства территорий
Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуево
Частная школа «Вектор» в Воронеже
В трехэтажном объекте культурного наследия «Дом Харина» 1881 года постройки разместилась частная школа «Вектор».
Детский парк «Союз» в Пензе
Парк с ретро-мотивами, вдохновленными историей места.
В 70-е годы на этой территории проходила выставка достижений сельского хозяйства — местная ВДНХ, оформленная деревянными конструкциями в соответствующей стилистике. Позже здесь возник Детский центр «Спутник» с дорожками для обучения детей правилам дорожного движения.
Поэтому, когда возник запрос на реконструкцию парка, мы приняли решение в стилистике элементов сделать намек на советское ар деко, а в виде арт-объекта раскрыть тематику освоения космоса. Дорожки для занятий в детской автошколе мы сохранили. А чтобы не возникло путаницы географических названий (в Пензе есть большой жилой массив — город Спутник), было решено назвать парк «Союз».
Благоустройство сквера и парка в Новой Чаре
Сквер в Новой Чаре — первое общественное пространство, куда попадают приезжие с железнодорожного вокзала, своеобразное «лицо» поселка. Кроме того, он является точкой притяжения для местных жителей, так как расположен в зоне плотной жилой застройки.
расположение:
Забайкальский край, пгт Новая Чара
Дом в Акуловском лесу в Подмосковье
Благоустройство двора Европейского Университета в Санкт-Петербурге
ЖК «NOW» в Москве
Уникальный в своем роде проект: он расположен на берегу затона Новинки в излучине Москва-реки, где отсутствует старая застройка: это абсолютно новый однородный район.
Образовательный центр «Вершина» в Красногорске
- Новости благоустройства территорий
- Новости благоустройства городов России
- Новости благоустройства территорий
23.04.2317:53:31