Новый спортивный комплекс открыли в селе Гайдук г. Новороссийска
Спортивный комплекс в Гайдуке начали строить в 2021 году за счет средств краевого и городского бюджетов. Это универсальный спортивный зал, который может легко и быстро трансформироваться под учебно-тренировочные занятия по различным видам единоборств и игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол).
На базе спорткомплекса будут сформированы группы для занятий фитнесом. Также здесь расположится муниципальная спортивная школа «Факел». Занятия будут проводиться как для детей, так и для взрослых групп населения. Общее количество занимающихся в новом спорткомплексе составит более 400 человек еженедельно.
В прошлом году дополнительно для развития спортивной инфраструктуры в Гайдуке проведена реконструкция футбольного поля.
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