© img.geliophoto.com

Норильск — самый северный в мире город с населением более 150 тысяч человек. Многое в застройке Норильска отличается от других городов — расположение домов и улиц, технология строительства, архитектура. И все это тесно связано с историей и суровыми северными условиями.

Начинался Норильск с лагеря заключённых ГУЛАГа — сейчас на этом месте «старый» город, из которого сделали промзону. А «новый» город строили с нуля. И у этого строительства были особенности — слабые грунты вечной мерзлоты, сильные ветра и морозы. Здесь даже деревьев нет — не приживаются. Геометрия Норильска продумана так, что основные улицы продуваются насквозь, а дома в кварталах защищают внутреннюю часть от ветра. В застройке можно заметить влияние ленинградской школы архитекторов, советские типовые дома — город расширялся вплоть до распада СССР.

1. Первое здание Норильска — изба, в которой зимовала экспедиция Н. Н. Урванцева в 1926 году, когда геологи обнаружили богатые месторождения. Сейчас эта изба стоит возле музея Норильска. Месторождения разрабатывали заключённые Норильлага, поэтому первыми жилыми зданиями здесь были бараки. Но ещё до того, как был расформирован лагерь, Норильск стал настоящим городом. А когда бывшие заключённые начали уезжать, в город потянулись комсомольцы. Население продолжало расти и чтобы разместить горожан, нужны были новые многоквартирные дома.

© img.geliophoto.com

2. «Вечная» мерзлота — не совсем точный термин. Учёные предпочитают говорить «многолетняя мерзлота». В любом случае, строить на таком основании сложно — грунт слабый, неустойчивый. Слой под первым этажом может растаять — предсказать осадку фундамента в таких условиях невозможно. Поэтому многоквартирные здания поначалу строили только на скальном основании. Выходило дорого и долго — иногда чтобы добраться до скалы, приходилось копать котлован глубиной до 20 метров. Но решение нашли — использовать особенности вечной мерзлоты. Для этого нужно пробурить скважину, разместить в ней железобетонную сваю. И главное — сделать продуваемое подполье, чтобы не нарушить слой вечной мерзлоты. Когда технологию опробовали — началась массовая стройка.

© img.geliophoto.com

3. Ворота Норильска — это главный архитектурный ансамбль, практически лицо города. Один из домов полностью жилой, во втором находится гостиница «Полярная звезда».

© img.geliophoto.com

4. В советское время говорили, что Норильск — кусочек Ленинграда. И действительно, часть домов проектировали воспитанники ленинградской архитектурной школы.

© img.geliophoto.com

5. Октябрьская площадь. На въезде в город установлен памятник Ленину — отсюда начинается Ленинский проспект, главная улица города. Памятник установили в 1954 году, когда проспект еще назывался Сталинским.

© img.geliophoto.com

6. Музей Норильска. История музея начинается в 1939 году, через 4 года после начала строительства комбината. Первая коллекция музея состояла из геологических образцов — местных полезных ископаемых и строительных материалов. Музей несколько раз переезжал, а в 1965 году даже был закрыт на 6 лет. В новое здание музей переехал в 2000 году — до этого здесь располагался кинотеатр.

© img.geliophoto.com

7. Ленинский проспект.

© img.geliophoto.com

8. Администрация Норильска.

© img.geliophoto.com

9. Новую технологию строительства домов на сваях предложили в 1950 году. До 1951 года посёлок Норильск и промышленная площадка Норильского комбината располагались у первой избы. Сейчас это место называется «старый» город. Это промзона, жилых домов там нет. В конце 1940-х годов началось проектирование, а в 1951 году — строительство «нового» города на восточном берегу озера Долгого.

© img.geliophoto.com

10. Норильский заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского — самый северный театр в мире.

© img.geliophoto.com

11.

© img.geliophoto.com

12. Лагерные бараки перестраивали в полноценный город под руководством Витольда Непокойчицкого, архитектора из Ленинграда. Первая застройка города выполнена в стиле неоклассицизма и напоминает Санкт-Петербург.

© img.geliophoto.com

13. Гостиница «Норильск». Улица Советская.

© img.geliophoto.com

14. Микрорайон № 1.

© img.geliophoto.com

15. Микрорайон № 10.

© img.geliophoto.com

16. Ленинский проспект.

© img.geliophoto.com

17. Кварталы № 31 и 7.

© img.geliophoto.com

18. В генеральном плане учитывали особенности местности — например, озеро Долгое и водоёмы в юго-западном районе. В основе композиции — главный проспект с площадями.

© img.geliophoto.com

19. Микрорайон № 7.

© img.geliophoto.com

20. Дом-квартал. Замкнутые дома защищают дворовую территорию от ветра — в Норильске скорость ветра может достигать 40 м/с. Такую погоду называют «чёрная пурга» — видимость при ветре и пурге почти нулевая.

© img.geliophoto.com

21. Молодежный проезд.

© img.geliophoto.com

22. Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

© img.geliophoto.com

23. Спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск»

© img.geliophoto.com

24. Микрорайон № 15.

© img.geliophoto.com

25. Городской центр культуры. Пересечение улиц Орджоникидзе и Талнахская.

© img.geliophoto.com

26. Норильская межрайонная больница № 1.

© img.geliophoto.com

27. Одной из главных задач архитекторов было снизить влияние сильного ветра. Вначале предполагали, что если сделать улицы по осям преобладающих ветров, они будут выдувать снег за пределы районов. Но снега здесь так много, что никакие ветра его не сдувают. В итоге решили строить компактные замкнутые кварталы — чтобы здания защищали от ветра внутреннюю территорию.

© img.geliophoto.com

28. Мост через реку Норильская, связывающий Норильск и район Талнах автомобильным и железнодородным сообщением.

© img.geliophoto.com

29. Квартал № 12.

© img.geliophoto.com

30.

© img.geliophoto.com

31.

© img.geliophoto.com

32. В декабре 2021 года Правительство утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Предполагается, что в городе появится более 70 новых домов, два детских сада, школа и поликлиника. Более 40 аварийных домов снесут, а несколько исторических зданий в центре отреставрируют. Так что возможно в следующем репортаже из Норильска будут заметны изменения в геометрии города.

© img.geliophoto.com