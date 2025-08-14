В Норильске торжественно открыли обновленную «Башню»

© s.newslab.ru

В Норильске Красноярского края прошло официальное открытие общественно-культурного центра «Башня».

"Башня" находится на Ленинском проспекте, 1, в одном из двух домов, являющихся «воротами» в город. Их построили в 1951 году по проекту петербургских архитекторов Витольда Непокойчицкого, Лидии Миненко и Микаэла Мазманяна. В здании разместили научно-техническую библиотеку.

«Научно-техническая библиотека и раньше выполняла ту функцию, которая возложена на пространство „Башня“ . В этом здании, начиная с 1950-х годов, основные площади занимали не книгохранилища, как можно предположить, а читальные залы. И люди собирались в них не только для работы с книгами — там проходило множество различных мероприятий. По большому счету, хоть тогда и не было такого термина, но это было креативное пространство. Здесь происходили дискуссии по инженерно-техническим, изобретательским и научно-исследовательским вопросам, проходили творческие вечера, профориентационные мероприятия для школьников и студенческие капустники», — рассказал заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля», норильчанин со стажем Игорь Астапов.

Современная «Башня» призвана продолжить традицию, но акцент сместят на творчество, просвещение, проекты городских изменений и яркий разноплановый досуг.

Обновление «Башни», от появления замысла до открытия, заняло 7 лет. Сам ремонт стартовал в начале 2023 года. Работы велись на средства «Норникеля» в рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

«Здание является объектом культурного наследия регионального значения, также в нем присутствуют так называемые предметы охраны: кессонные перекрытия на четвертом-шестом этажах, гипсовые декоративные элементы, балясины и многое другое», — комментирует начальник отдела проектного офиса реализации комплексных мер по развитию Норильска компании «Норникель» Владимир Ерохин.

Для восстановления утраченных элементов проектировщикам пришлось работать с чертежами 1940-х годов и архивными фотографиями. С их помощью удалось восстановить первозданный облик входных дверей, оконных проемов, лестничных клеток, перил. Обновленный объект дополнили элементами современной архитектуры и передовыми инженерными решениями. В здании обновлена вентиляция, системы водоснабжения и водоотведения, организованы видеонаблюдение и радиофикация, установлены кондиционеры, мониторы и экраны, проведен интернет.

«Нами было выполнено усиление фундаментов здания, замена перекрытий второго-третьего этажей на железобетонные, инъектирование кирпичной кладки стен специальными растворами и обновление части кровли. Например, при замене перекрытий поднимать материалы и балки к месту работ приходилось вручную, так как сделать это с помощью техники было невозможно», — делится Владимир Ерохин.

Чтобы укрепить стены и несущие конструкции, строители использовали десятки тонн составов для инъектирования, а общая площадь, на которой проводились реконструкция и ремонты, превысила 2,2 тысяч квадратных метров. Срок реализации всех запланированных работ составил порядка двух лет.

Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов рассказал, что в команду управленцев «Башни» вошли как жители Норильска, так и специалисты из других городов, которые с удовольствием откликнулись на участие в интересном проекте.

Обновленное пространство сейчас представляет собой настоящий город в городе. Здесь есть променад в виде крытого бульвара с прогулочной зеленой зоной, кафе, шоурумы, локации для встреч и мастер-классов, своя сцена, творческие мастерские. В «Башне» разместили экран для кинопоказов, площадку для камерных концертов и лекций, библиотеку и даже кулинарную студию. Также в центре работает коворкинг для фрилансеров и студентов, детская игровая зона, а сразу два этажа «Башни» заняла «Кухня городских идей» АРН.

«Мы реализовали этот проект единой большой командой, и теперь „Башня“ —это очередной пример смелости норильчан, умения держать слово и большой любви к городу», — заключил Максим Миронов.

Фото: Норникель

