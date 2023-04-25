ЧЭМК запустил плавильную печь «Сибэлектротерм» новой конструкции

© metalinfo.ru

Челябинский электрометаллургический комбинат продолжает техническую модернизацию своего производства. После капитального ремонта здесь заработала плавильная печь новой конструкции (с низким зонтом), которая позволяет значительно повысить качество выпускаемых ферросплавов и улучшить условия труда рабочих. Фактическая замена печи № 46 — это часть глобальной реконструкции цеха № 7, которая проводится системно и выводит предприятие на принципиально иной уровень используемых технологий.

Замена печи на абсолютно новый современный агрегат в ферросплавном цехе была проведена по сокращённому графику. Сами электрометаллурги были заинтересованы в кратчайшие сроки обновить производственные мощности по выплавке силикомарганца. Ведь значительные технические инновации поставленного предложенного оборудования (постаралась отечественная компания «Сибэлектротерм») позволяют серьезно улучшить эффективность работы всего комбината. Сумма инвестиций в модернизацию плавильной печи составила свыше 1,5 миллиардов рублей. Мощность печи — 22 МВА.

© skbterm.ru

Введенная в эксплуатацию новая печь предусматривает новую систему гидроприжима, что повышает надежность работы оборудования и обеспечивает сокращение простоев. Из-за низкого зонта увеличился и срок его эксплуатации, необходимые детали «спрятаны» от высокой температуры плавления и служат теперь гораздо дольше. Повысилась и система автоматического контроля, на каждый водоохлаждающий элемент установлены датчики, их показания в режиме реального времени отражаются в компьютере, который предупреждает о возможности аварийной ситуации, не допуская ее появления.

https://skbterm...46-na-ao-chemk/