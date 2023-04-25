ЧЭМК запустил плавильную печь «Сибэлектротерм» новой конструкции
Челябинский электрометаллургический комбинат продолжает техническую модернизацию своего производства. После капитального ремонта здесь заработала плавильная печь новой конструкции (с низким зонтом), которая позволяет значительно повысить качество выпускаемых ферросплавов и улучшить условия труда рабочих. Фактическая замена печи № 46 — это часть глобальной реконструкции цеха № 7, которая проводится системно и выводит предприятие на принципиально иной уровень используемых технологий.
Замена печи на абсолютно новый современный агрегат в ферросплавном цехе была проведена по сокращённому графику. Сами электрометаллурги были заинтересованы в кратчайшие сроки обновить производственные мощности по выплавке силикомарганца. Ведь значительные технические инновации поставленного предложенного оборудования (постаралась отечественная компания «Сибэлектротерм») позволяют серьезно улучшить эффективность работы всего комбината. Сумма инвестиций в модернизацию плавильной печи составила свыше 1,5 миллиардов рублей. Мощность печи — 22 МВА.
Введенная в эксплуатацию новая печь предусматривает новую систему гидроприжима, что повышает надежность работы оборудования и обеспечивает сокращение простоев. Из-за низкого зонта увеличился и срок его эксплуатации, необходимые детали «спрятаны» от высокой температуры плавления и служат теперь гораздо дольше. Повысилась и система автоматического контроля, на каждый водоохлаждающий элемент установлены датчики, их показания в режиме реального времени отражаются в компьютере, который предупреждает о возможности аварийной ситуации, не допуская ее появления.
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