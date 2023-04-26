Производство плат для высокоточного оборудования запустили в Дубне

© mosreg.ru

В Дубне введен в эксплуатацию лабораторно-производственный комплекс по изготовлению керамических плат для высокоточного электронного оборудования более чем за 100 млн руб., сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области во вторник.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию лабораторно-производственного комплекса по изготовлению керамических плат для высокоточного электронного оборудования в городе Дубна», — говорится в сообщении.

Компания «С-Компонент» вложила в производство 115 млн рублей. Создано 30 рабочих мест.

Площадь объекта составляет более 1,1 тыс. кв. м.

На производстве будут осуществлять лазерную и алмазную обработку плат, прошивку отверстий, дисковую резку и профилирование керамики, металлизацию, сборку, монтаж, шлифовку и полировку изделий. Готовые платы будут применяться в телекоммуникационном и медицинском оборудовании, вычислительной технике и автотранспорте.

Новое предприятие уже ввели в эксплуатацию.

Компания «С-Компонент» владеет двумя производственными площадками в наукограде Дубне и планирует построить ещё один комплекс.

© mosreg.ru

https://c-component.ru/