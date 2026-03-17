В особой экономической зоне «Дубна» состоялась церемония запуска инфраструктуры четвертой очереди левобережной площадки. Территория полностью подготовлена к размещению новых резидентов: завершено строительство инженерной, транспортной и таможенной инфраструктуры, оборудована вертолетная площадка.

Площадь четвертой очереди составляет 47,6 гектара. На сегодняшний день на новой площадке уже реализуются проекты семи компаний-резидентов. Они планируют построить собственные научно-производственные комплексы. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 12 млрд рублей, планируется создать более 1100 рабочих мест.

Одним из якорных предприятий станет фармацевтическая компания «Эдвансд Дубна». Резидент планирует инвестировать в строительство завода более 2,5 млрд рублей и создать не менее 300 высокотехнологичных рабочих мест. На предприятии будут разрабатывать и производить лекарственные препараты для лечения социально значимых заболеваний, включая противоопухолевые средства, препараты для лечения ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще один проект реализует компания «Навифарм», которая планирует наладить выпуск различных лекарственных форм, в том числе препаратов для лечения заболеваний глаз, дыхательных путей и пищеварительной системы. Производство будет организовано с применением технологии асептического розлива BFS (blow-fill-seal), обеспечивающей высокий уровень стерильности лекарственных средств. Инвестиции резидента составят 2 млрд рублей, будет создано порядка 200 рабочих мест.

«К 2035 году, по предварительным прогнозам, число резидентов ОЭЗ „Дубна“ достигнет 200, будет построено около 70 предприятий и создано примерно 16 500 рабочих мест. Общая выручка компаний составит 1 450 млрд рублей, а инвестиции в проекты — порядка 245 млрд рублей. Кроме того, планируется увеличение отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 215 млрд рублей», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Сегодня общая площадь ОЭЗ «Дубна» составляет 335 гектаров. Развитие территории продолжается: ведется подготовка участков пятой очереди, которая была присоединена в 2024 году.

https://myseldo...index/343166444