На Иркутском литейно-механическом заводе Ригель-Сиб выпущена новая модель смесителя.
Новая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬ © spb.rigelsib.ru
Новая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬ © avatars.mds.yandex.net
Новая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬ © spb.rigelsib.ru
Иркутский литейно-механический завод «Ригель-Сиб» в апреле 2023 года выпустил новую модель смесителя для ванны и душа.
Новый смеситель изготовлен из латуни марки ЛС-59 с использованием качественных комплектующих, что обеспечивает его надёжную работу в течение всего срока службы. Механизм переключения с керамическими пластинами высокоточной обработки позволяют выдерживать до 70 000 циклов переключения.
Смеситель разработан штатными конструкторами предприятия с учётом запросов потребителей и современных тенденций рынка.
Предприятие активно работает над новым модельным рядом и обновлением уже имеющегося. Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 700 позиций. Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, и подводка для воды, и латунные фитинги. Также предприятие имеет в продаже смесители специального назначения: питьевые фонтанчики, сенсорные смесители, порционные смесители, смесители для железнодорожных вагонов.
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26.04.2313:06:42
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