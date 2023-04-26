На Иркутском литейно-механическом заводе Ригель-Сиб выпущена новая модель смесителя.

Новая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬ © spb.rigelsib.ru

Новая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬ © avatars.mds.yandex.net

Новая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬ © spb.rigelsib.ru

Иркутский литейно-механический завод «Ригель-Сиб» в апреле 2023 года выпустил новую модель смесителя для ванны и душа.

Новый смеситель изготовлен из латуни марки ЛС-59 с использованием качественных комплектующих, что обеспечивает его надёжную работу в течение всего срока службы. Механизм переключения с керамическими пластинами высокоточной обработки позволяют выдерживать до 70 000 циклов переключения.

Смеситель разработан штатными конструкторами предприятия с учётом запросов потребителей и современных тенденций рынка.

Предприятие активно работает над новым модельным рядом и обновлением уже имеющегося. Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 700 позиций. Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, и подводка для воды, и латунные фитинги. Также предприятие имеет в продаже смесители специального назначения: питьевые фонтанчики, сенсорные смесители, порционные смесители, смесители для железнодорожных вагонов.