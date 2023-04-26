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Производство

На Иркутском литейно-механическом заводе Ригель-Сиб выпущена новая модель смесителя.

Новая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬНовая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬ © spb.rigelsib.ru

Новая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬНовая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬ © avatars.mds.yandex.net

Новая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬНовая модель смесителя для ванны и душа СМ-ВД16-СТАЦ/ЯСЕНЬ © spb.rigelsib.ru

Иркутский литейно-механический завод «Ригель-Сиб» в апреле 2023 года выпустил новую модель смесителя для ванны и душа.

Новый смеситель изготовлен из латуни марки ЛС-59 с использованием качественных комплектующих, что обеспечивает его надёжную работу в течение всего срока службы. Механизм переключения с керамическими пластинами высокоточной обработки позволяют выдерживать до 70 000 циклов переключения.

Смеситель разработан штатными конструкторами предприятия с учётом запросов потребителей и современных тенденций рынка.

Предприятие активно работает над новым модельным рядом и обновлением уже имеющегося. Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 700 позиций. Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, и подводка для воды, и латунные фитинги. Также предприятие имеет в продаже смесители специального назначения: питьевые фонтанчики, сенсорные смесители, порционные смесители, смесители для железнодорожных вагонов.

производство, литьё, смесители, Иркутск, сделано в России, новинка
  • Нет аватара donbass_phoenix
    26.04.2313:06:42

    Огромные молодцы!!!

    Наших смесителей (особенно их разнообразия) очень не хватает нам

    Желаю вам развития!!   

    #1261599
    • Нет аватара RIGEL-SIB
      26.04.2313:09:57

      Благодарим за поддержку! Рады стараться!

      #1261600
      • Нет аватара donbass_phoenix
        26.04.2314:13:17

        Если у компании получится наладить продажу в новых регионах (ДНР и ЛНР) — будем очень рады!)

        У нас ожидается большая вода, после ввода в работу водовода Дон-Донбасс

        после года больших перебоев с водой многие смесители повыходили из строя

        чем покупать турецкие и китайские смесители лучше покупать свои!

        доставка Почтой России у нас работает)

        #1261606
        • Нет аватара RIGEL-SIB
          26.04.2314:18:00

          И мы почтой отправляем. Сейчас по России доставка бесплатная. С удовольствием отправим свою продукцию в новые регионы

          #1261608
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