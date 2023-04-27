В Псковской области запущено производство компаундов

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Предприятие «Эко Компаунд Групп» открыло производство ПВХ-пластикатов и компаундов для в городе Великие Луки (Псковская обл.) c линией мощностью до 4 тыс. т в год.

В 2019 году руководство компании было включено в реестр резидентов ТОСЭР «Рузаевка», где планировалось реализован проект по производству компаундов специального назначения для кабельной промышленности проектной мощностью 12 тыс. т в год. Общая стоимость инвестиционного оценивалась в 146,7 млн руб. и планировалось создать 45 рабочих мест.

Предприятие «Эко Компаунд Групп» начало свою деятельность на рынке инженерных пластикатов и компаундов в 2018 году. Первая производственная площадка, расположенная в Кабардино-Балкарии, имеет мощности по производству пластикатов 10 тыс. т в год.

«Эко Компаунд Групп» является одним из крупнейших производителей кабельных компаундов на территории России, осуществляет поставку безгалогенных и галогеносодержащих компаундов для строительной, дорожной, автомобильной, корпусной и кабельной отраслей. Для достижения высоких производственных показателей используются наукоемкие технологии, современное оборудование и квалифицированные кадры.

Компаунды — это заранее изготовленные сложные композиции, включающие в себя полимерную основу (связующее) и необходимый состав функциональных добавок, наполнителей и/или красителей.