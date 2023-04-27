В селе Сотниково Республики Бурятия открылась новая школа

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Новый корпус Сотниковской школы, рассчитанный на 250 учеников, открылся сегодня, 27 апреля. Строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Образование», стоимость составила почти 483 млн рублей. На территории школы также оборудовано футбольное поле, спортивные и детские площадки.

В трехэтажном здании помимо учебных кабинетов с необходимым оборудованием расположились мастерские деревообработки и металлообработки, столовая, медицинский блок, читальный зал, спортивный зал с тренерской и душевыми для обучающихся, актовый зал на 110 мест.

На территории школы расположен спортивный комплекс с футбольным полем, покрытым зеленой искусственной травой, с волейбольной и баскетбольной площадками, а также с детской площадкой.

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru