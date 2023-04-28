МЭС Востока обновил систему управления ключевой подстанцией 500 кВ Хабаровского края

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Востока ввёл в работу современное программное обеспечение и оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) на подстанции 500 кВ «Хехцир-2» в Хабаровском крае.

АСУ ТП представляет собой комплекс устройств и программное обеспечение, которые позволяют контролировать состояние подстанционного оборудования в режиме реального времени. Устройства подстанционного уровня должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно, срок службы — не менее 10 лет.

Новый комплекс АСУ ТП на подстанции 500 кВ «Хехцир-2» отличается высоким скоростью рабочих процессов, надёжностью, новейшим программным обеспечением.

Подстанция «Хехцир-2» трансформаторной мощностью 501 МВА является узловым сетевым объектом, обеспечивающим переток электрической энергии от генерирующих станций Амурской области, а так же Хабаровской ТЭЦ-3 потребителям юга Хабаровского края и Приморья.

Работы по замене АСУТП на электросетевых объектах Дальнего Востока ведутся поэтапно. В 2022 году техническое перевооружение было проведено на объектах энергокольца 500 кВ Приморья — открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ Приморской ГРЭС, ПС 500 «Владивосток», а так же подстанции 220 кВ «Широкая» — одном из центров питания города Находка.