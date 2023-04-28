Начались поставки пасты для низкотемпературного спекания силовых полупроводников

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Проектная компания Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия — ООО «Солидконнект» поставила первую коммерческую партию серебросодержащей пасты для низкотемпературного спекания ПАО «Электровыпрямитель» — крупнейшей российской электротехнической компании — производителю силовых полупроводниковых приборов и оборудования. Паста разработана специалистами саранской инновационной компании и в дальнейшем успешно испытана на участке изготовления полупроводниковых элементов ПАО «Электровыпрямитель», что позволило перейти к коммерческим продажам.

До настоящего времени российские компании-производители силовых полупроводниковых приборов в качестве термо- и электроинтерфейса использовали пасту зарубежных производителей, в частности, компаний Henkel и Heraeus (Германия). Однако они приостановили свою деятельность в России. Сейчас же для российских производителей появилась достойная альтернатива.

Уникальность пасты ПСР — 22 в том, что она разработана и изготовлена специалистами ООО «Солидконнект» на отечественных материалах, основу которой составили частицы серебра. ПСР-22 дешевле иностранных аналогов, а по показателям «Пористость спеченного слоя» и «Коэффициент теплового расширения» превосходит их. Применение нового продукта обеспечивает надежность современных силовых полупроводниковых приборов, работающих при циклических нагрузках.

Первая коммерческая поставка ПСР-22 -стала отправной точкой в долгосрочном сотрудничестве между двумя компаниями, прогнозируемая потребность ПАО «Электровыпрямитель» в пасте для низкотемпературного спекания в десятки раз больше поставленной первой партии. Кроме того, в продолжение развития сотрудничества планируются совместные работы по настройке и испытаниям полуавтоматической установки трафаретной печати ПАО «Электровыпрямитель». Такая установка позволит наносить пасту ПСР-22 на специальную пленку и создавать ламинаты, что дает возможность заменить более дорогие зарубежные аналоги, используемые в производстве полупроводниковой продукции в настоящее время.