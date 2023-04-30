РЖД начало строительство железной дороги к порту Лавна в Мурманской области

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3 апреля 2023 года — первые 300 м пути

Запуск рабочего движения по железной дороге в направлении угольного терминала Лавна, который строится на западном берегу Кольского залива в Мурманской области, запланирован на декабрь 2023 года, в эксплуатацию объект намерены ввести через год — в декабре 2024 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Правительства России.

Порт Лавна — один из якорных проектов Мурманского транспортного узла (МТУ), комплексное развитие которого предполагает строительство на западном берегу Кольского залива угольного терминала, а также организацию ближних и дальних железнодорожных подходов к нему.

В феврале 2023 г. строительство порта Лавны было завершено почти на 60%, в связи с чем ввод в эксплуатацию угольного терминала ожидается в установленные сроки — 29 декабря 2023 г.

Провозная способность подходов к Мурманску в 2024 году составит 45 млн тонн в год, включая 18 млн тонн в год — к угольному терминалу. Сейчас проект находится на стадии строительства.

«На реализацию проекта, касающегося угольного терминала, предусмотрены внебюджетные средства в рамках концессионного соглашения, заключенного между Росморречфлотом и ООО «Морской торговый порт «Лавна». В частности, предполагается строительство угольного перегрузочного комплекса мощностью перевалки 18 млн тонн в год, 2,3 км железнодорожной линии необщего пользования станции Лавна — Терминал, операционной акватории порта и средств навигационного оборудования», — пояснили в пресс-службе кабмина.

По информации пресс-службы Правительства России, возведение ближних железнодорожных подходов протяженностью 46 км осуществляется за счет бюджетных средств и предусматривает строительство четырех новых железнодорожных станций, 112 искусственных сооружений, 11 мостов и путепроводов, двух автодорожных путепроводов, двух автодорожных путепроводов тоннельного типа и реконструкцию ст. Выходной. Для развития дальних железнодорожных подходов в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» предполагается строительство 55,2 км дополнительных главных путей и развитие 18 станций с завершением 18 первоочередных мероприятий в конце 2024 года. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на семи объектах.

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Фото — https://gudok.r...ucture/1631529/