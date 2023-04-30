«Фабрика Теплон» открыла производство матрасов из нетканого материала в Чувашии

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«Фабрика Теплон» (г. Чебоксары) запустила производство матрасов с наполнителем из нетканого материала. В проект было инвестировано 16 млн руб.

С помощью господдержки предприятие отремонтировало имеющиеся производственные мощности и закупило линию по производству термоскрепленного нетканого полотна. Проект позволил создать 10 дополнительных рабочих мест, а в перспективе даст существенный рост выручки компании и налоговых отчислений в бюджеты.

«Фабрика Теплон» специализируется на производстве нетканых материалов и наполнителя, а также домашнего текстиля — в год производит и продает более полумиллиона единиц подушек и одеял.

Фабрика ведет оптовую торговлю в регионах ПФО, Москве, Московской и Ивановской областях. Розничному потребителю продукция предприятия доступна на маркетплейсах.