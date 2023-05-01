В Турцию из России доставлено ядерное топливо для АЭС «Аккую»

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27 апреля 2023 г., Буюкеджели, провинция Мерсин, Турция. — На площадке строительства АЭС «Аккую» состоялась торжественная церемония, посвященная доставке первой партии ядерного топлива для первой в Турции атомной электростанции. Это историческое событие означает вхождение Турецкой Республики в сообщество стран, развивающих на своей территории технологии атомной генерации.

Колесные платформы с транспортными упаковочными комплектами, в которых тепловыделяющие сборки были доставлены на площадку, проследовали от контрольно-пропускного пункта в хранилище свежего топлива.

Представители трех поколений жителей района Гюльнар — представитель старшего поколения, его внук-школьник и молодой инженер-атомщик -- подняли над площадкой АЭС «Аккую» флаг мирного атома в знак присоединения Турции к сообществу стран, развивающих на своей территории технологии атомной энергетики.

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Тепловыделяющие сборки для первого энергоблока АЭС «Аккую» прибыли в хранилище свежего топлива, где они будут храниться с соблюдением всех технологических требований. После обеспечения готовности блока к загрузке, специалисты поместят топливо в реактор и выполнят физический пуск, чтобы проверить параметры активной зоны реактора.

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Ввод в эксплуатацию АЭС «Аккую» позволит покрыть 10% потребности Турции в электроэнергии. Проект станции отвечает требованиям по сохранению окружающей среды и представляет стабильный источник экологически чистой электроэнергии. АЭС «Аккую» — самый масштабный проект в истории российско-турецкого сотрудничества и мощный драйвер социально-экономического развития Турции: роста промышленности, развития научно-технологической сферы, повышения престижа высшего технического образования. Реализация проекта сооружения АЭС «Аккую» обеспечит условия для создания тысяч новых рабочих мест для жителей страны.