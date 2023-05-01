Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

В Старом Осколе открыли новый инфекционный центр

 © oskol.city

Инфекционный клинический центр, построенный у Атаманского леса, уже принимает пациентов.

Семь корпусов здания вмещают всё необходимое для лечения больных. Здесь есть приёмно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, зал для гемодиализа, операционный блок, инфекционные отделения. Действует экспресс-лаборатория, рентгеновский кабинет, СКТ, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, эндоскопические кабинеты. Инфекционный центр разделён на «чистую» и «грязную» зоны, переход между ними осуществляется через шлюзы.

 © oskol.city

Сейчас в центре развёрнуто 120 коек, из них 30 реанимационных. На лечении уже находятся 109 человек. Однако при необходимости в пик заболеваемости можно развернуть до 330 коек, как и в первом инфекционном центре под Белгородом.

 © oskol.city

 © fonar.tv
Источник: https://oskol.city/news/medicine/89449/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Белгородская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,