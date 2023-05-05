Ни для кого не секрет, что 2022 год стал серьезным испытанием для многих компаний. Кто-то потерял клиентов и партнеров, у кого-то сорвались достигнутые договоренности, пострадал кадровый состав. Все эти обстоятельства повлекли за собой резкую смену векторов управленческих решений. Большинство проектов было приостановлено, какие-то пришлось отменить, но производство не может стоять на месте, ему требуется развитие, вне зависимости от внешних факторов.

Гофроагрегат № 5 © ppgk.ru

Сегодня мы с радостью сообщаем, что в апреле 2023 на Павлово-Посадском гофрокомбинате приступили к установке ГА № 5 мощностью 15 000 000 метров в месяц.

Работа идёт полным ходом!

Гофроагрегат № 5 © ppgk.ru

Запуск гофроагрегата и выход на полную производственную мощность ожидается уже в июле-августе 2023 года.

Новый гофроагрегат позволит значительно увеличить объем выпускаемой продукции, а главное, число рабочих мест на производстве. Ведь развитие малых городов, обеспечение жителей рабочими местами с достойными условиями труда и конкурентной заработной платой — одна из ключевых задач, которые ставит перед собой руководство комбината.

В планах компании не только увеличение производственных мощностей в Павловском Посаде, но и расширение географии присутствия. Следите за нашими новостями, мы обязательно расскажем обо всех наших планах, только по порядку.