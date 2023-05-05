Детский садик с бассейном открылся в исторической части Васильевского острова Петербурга

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На 25-й линии Васильевского острова открылся новый детский сад № 2 «Светлячок» на 220 детей. Детский сад будет очень востребован, поскольку построен рядом с новым жилым кварталом, где проживает много молодых семей.

В «Светлячке» ребята будут изучать правила дорожного движения и передал учреждению в подарок от города три детских электромобиля.

Бассейн, игровые комнаты, помещения для обучающих занятий, музыкальный и физкультурный залы — это и многое другое созданы для ребят в новом дошкольном учреждении. Во дворе — игровые и спортивные площадки для подвижных игр и утренней гимнастики на свежем воздухе.

В саду предусмотрены компенсирующие группы для детей с нарушениями речи, есть кабинет логопеда. Залы и кабинеты оснащены современными пособиями и игрушками, интерактивным оборудованием.

Детский сад оснащен современной комплексной системой обеспечения безопасности. Его территория и здание находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

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