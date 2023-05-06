Новый прототип российского автоуправляемого грузовика сфотографировали под Москвой

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Корреспондент Дрома заснял на Новорязанском шоссе в Московской области новый прототип беспилотного грузовика Evocargo Evo.1 — машину перевозили на эвакуаторе.

© goo.su

© goo.su

Эту грузовую платформу с системой полностью автономного управления разрабатывает NVI Solutions. Здесь в принципе не предусмотрены традиционные органы управления — автопилот полагается на сенсоры, видеокамеры, трехмерные стереокамеры, парктроники, спутниковую систему навигации и другое оборудование. Для ориентации используется геоинформационная система owl.GIS. Получая информацию с камер видеонаблюдения, GPS-приемников, датчиков, установленных на площадке, система в режиме реального времени строит 3D-план территории, на которой работает «беспилотник». Все это позволяет платформе ориентироваться в пространстве. Автопилот различает и интерпретирует дорожные знаки, разметку, бордюры и другие объекты.

Evocargo Evo.1 разрабатывают уже несколько лет, первые прототипы появились в 2019 году. Более поздние машины, собираемые с 2022-го, отличаются внешним видом — имеют другую панель переда и увеличенные по размеру фары. На представленных снимках вновь собранный экземпляр.

Грузоподъемность Evo.1 — до 2 тонн, в движение его приводит электрическая силовая установка, запас хода на одном полном заряде батареи — до 200 км, максимальная скорость — 25 км/ч. Пока машина рассматривается исключительно как транспортер для закрытых территорий (логистические хабы, порты, заводы, аэродромы, полигоны и так далее). В декабре 2022-феврале 2023-го прототипы Evo.1 испытывали в ОАЭ на территории транспортных хабов компании Dubai South.

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© s.auto.drom.ru

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