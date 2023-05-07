Общевойсковая армия ЦВО получила партию танков Т-90М «Прорыв»

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«Партия из 11 модернизированных танков Т-90М „Прорыв“ пополнила мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированное в Поволжье», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Танк Т-90М «Прорыв» — наиболее совершенная машина в серии Т-90, наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем.

Машина получила принципиально новую башню и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км.

Фото: Пресс-служба АО НПК «Уралвагонзавод»