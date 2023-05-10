В Кудрово Ленинградской области открыли новую поликлинику на 600 посещений в смену
В среду, 10 мая, в Кудрово (Всеволожский район, Ленинградская область) открыли новую поликлинику. Она рассчитана на 600 посещений в смену, в том числе на 190 детей и 410 — взрослых.
В учреждении расположен дневной стационар, кабинеты стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики, женская консультация, центр амбулаторной хирургии, круглосуточный травмпункт, а также подстанция скорой помощи на четыре машины. Проектные решения и площади кабинетов соответствуют действующим строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
Строительство объекта велось в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения одноименного нацпроекта.
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