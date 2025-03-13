Новая поликлиника открылась в поселке Новоселье Ленинградской области

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В Ленинградской области для жителей поселка Новоселье Ломоносовского района открылась новая поликлиника. Новая поликлиника построена в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение», учреждение рассчитано на 600 посещений в смену, из них 440 — взрослых и 160 — детских. Кроме стандартных и обязательных поликлинических служб и отделений в состав поликлиники входит станция скорой помощи, полноценное травматологическое отделение с операционной и стоматологическое отделение для обслуживания взрослых и детей. Поликлиника оснащена новым высокотехнологичным оборудованием: цифровые флюорограф, маммограф и рентген-аппарат, современные стоматологические установки.

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Здание поликлиники представляет собой пятиэтажный медицинский комплекс, предназначенный для оказания амбулаторной помощи. Общая площадь — 10 614 квадратных метров. В здании предусмотрено пять лифтов, входные группы оборудованы с учётом потребностей маломобильных граждан, что обеспечивает доступную среду.

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© static-0.minzdrav.gov.ru

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© static-0.minzdrav.gov.ru

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