Новая поликлиника открылась в поселке Новоселье Ленинградской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Ленинградской области для жителей поселка Новоселье Ломоносовского района открылась новая поликлиника. Новая поликлиника построена в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение», учреждение рассчитано на 600 посещений в смену, из них 440 — взрослых и 160 — детских. Кроме стандартных и обязательных поликлинических служб и отделений в состав поликлиники входит станция скорой помощи, полноценное травматологическое отделение с операционной и стоматологическое отделение для обслуживания взрослых и детей. Поликлиника оснащена новым высокотехнологичным оборудованием: цифровые флюорограф, маммограф и рентген-аппарат, современные стоматологические установки.
Здание поликлиники представляет собой пятиэтажный медицинский комплекс, предназначенный для оказания амбулаторной помощи. Общая площадь — 10 614 квадратных метров. В здании предусмотрено пять лифтов, входные группы оборудованы с учётом потребностей маломобильных граждан, что обеспечивает доступную среду.
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