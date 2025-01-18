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termometrix 18 января 2025, 11:31 146 Медучреждения

В поселке Коммунар Ленинградской области открылся новый медицинский центр реабилитации

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 © gatchina-news.ru

При строительстве учтены прогрессивные наработки медицинских учреждений: предусмотрена даже система очистки воздуха. Реабилитация после инфарктов и инсультов, травм, спортивная реабилитация, реабилитация инвалидов и ветеранов СВО.

Центр укомплектован палатами, разработанными, чтобы минимизировать движения человека, работает оборудование, ускоряющее регенерацию костей и нервных тканей, соляная комната, бассейн и тренажерный зал.

 © gatchina-news.ru

Центр реабилитации в Коммунаре реконструирован инвестором по концессии, рассчитан на 300 коек и обеспечит поддержку до 120 человек единовременно по ОМС.

В Центре реабилитации установлено современное оборудование: рентген, КТ, УЗИ, устройства для оценки движения, силы, координации, баланса, переносимости нагрузок. С пациентами работают в 9 залах двигательной и эргореабилитации, а также в кабинетах когнитивной, психологической и логопедической помощи.

 © gatchina-news.ru

 © gatchina-news.ru

 © gatchina-news.ru

 © gatchina-news.ru

 © gatchina-news.ru

 © gatchina-news.ru

 © gatchina-news.ru

 © gtn-pravda.ru

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Источник: https://gatchina.bezformata.com/listnews/kommunare-nachal/141341229/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Ленинградская область
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