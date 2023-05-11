Новый детский сад на 240 мест открылся в городе Бор Нижегородской области

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Новый детский сад принимает воспитанников в возрасте с двух месяцев до семи лет, в нем будут функционировать 13 возрастных групп: 11 групп — общеразвивающей направленности (из них 6 — для детей раннего и младенческого возраста) и 2 группы — комбинированной, в которых, наряду с основной программой дошкольного образования, будут реализовывать адаптированные основные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.

Детский сад «Аистенок» полностью оснащен современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности: учебно-наглядными, программно-методическими пособиями, техническими средствами, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой — в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

В детском саду оборудованы все необходимые помещения (групповая, спальная, туалетная комнаты, буфетная), изостудия, зимний сад, комната по системе Монтессори, шахматный класс, физкультурный и музыкальный залы, бассейн, соляная «пещера», планетарий, кабинеты для подгрупповых и индивидуальных занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом- дефектологом для детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении также созданы комфортные условия для плодотворной творческой работы сотрудников. Кадровый состав уже укомплектован в соответствии со штатным расписанием (воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и плаванию, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог). Медицинский блок позволяет в полном объёме осуществлять лечебно-профилактическую работу — имеются все необходимые помещения (врачебный, процедурный кабинеты, изолятор). Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием.

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