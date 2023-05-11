Красногорские МГЭС на Кубани

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Новые МГЭС расположены на реке Кубани, в 40 км от Черкесска, столицы Карачаево-Черкесской республики. Гидроэлектростанции используют общие подпорные и водосбросные сооружения, но гидроагрегаты в каждой МГЭС свои. Проект реализован РусГидро — одним из крупнейших российских энергетических холдингов. Сооружения гидроузла состоят из гравитационной плотины, зданий МГЭС, водосброса между ними, дамбы и открытого распределительного устройства на берегу. Общая мощность комплекса — 49,8 МВт.

Красногорские МГЭС начали строить в 2019 году. Через 2 года реку Кубань перекрыли и пустили воду через новые гидротехнические сооружения. В 2022 году начали наполнять водохранилище, а в 2023 году гидроузел официально ввели в эксплуатацию. Сейчас Красногорские МГЭС-1 и МГЭС-2 обеспечивают более 10% энергопотребления в Карачаево-Черкесии.

1. Красногорские МГЭС не только вырабатывают до 10% энергопотребления республики, но и выравнивают колебания уровня воды от смены режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, которая расположена в 3,4 км выше по течению.

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2. Здания МГЭС-1 и МГЭС-2 расположены на одной линии, Кубань перекрывает железобетонная гравитационная плотина длиной 148 метра и высотой 31.4 м — как дом в 12 этажей. Гравитационными называют плотины, которые удерживают воду за счет собственной массы конструкции.

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4. Волна на фасаде здания ГЭС.

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5. Рядом с ГЭС находятся аулы Сары-Тюз и Кумыш, чуть дальше по течению — станица Красногорская.

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6. Для защиты территории от затопления, на правом берегу водохранилища построили насыпную дамбу длиной 475,7 м и высотой до 7,1 м. Дамба отсыпается из гравийно-галечного грунта.

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7. В здании каждой МГЭС размещены по два гидроагрегата мощностью по 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами.

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8. МГЭС — значит малые гидроэлектростанции, которые вырабатывают относительно небольшой объем электроэнергии.

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11. Главный щит управления МГЭС.

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13. ОРУ — открытое распределительное устройство. На Красногорских МГЭС оно одно на обе гидроэлектростанции. Отсюда электроэнергия отправляется по линиям напряжением 110 кВ до КРУЭ-110 кВ Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. ГАЭС способна аккумулировать электроэнергию и выдавать её в период пиков потребления в энергосистеме.

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14. Красногорские МГЭС снизят дефицит энергосистемы региона на 18% и снимут сезонные ограничения с Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. При этом оптимизируется водный режим Кубани и увеличивается выработка электроэнергии на всех электростанциях каскада Кубанских ГЭС на 250 млн кВт*ч ежегодно. Мощности двух малых гидроэлектростанцих хватит для электроснабжения 50 тысяч домохозяйств. А работа ГЭС поможет сэкономить около 50 тысяч тонн угля.

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15. Красногорские МГЭС — крупнейший проект в программе РусГидро по развитию малой гидроэнергетики. В рамках этой программы уже построили 5, уже возводят ещё 2 и проектируют 3 ГЭС.

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