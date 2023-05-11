В Светлом Калининградской области открыли новую набережную и парк

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В Светлом благоустроили набережную судоходного канала и городской парк. Территорию открыли для посещения во вторник, 9 мая.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, набережную и парк замостили плиткой разных оттенков, в некоторых местах уложили террасную доску. Вдоль прогулочной зоны обустроили велодорожку. Сейчас подрядчик устраняет замечания и завершает локальные работы.

После реконструкции на набережной и в парке появилось множество необычных мест отдыха. Особое внимание привлекают скамейки в виде банана и мороженого на детской площадке, качели, деревянный амфитеатр и различные арт-объекты. На деревянном помосте рядом с каналом установили шезлонги причудливой формы — летом на них можно принимать солнечные ванны.

В другой части набережной, рядом с входом в парк, располагаются три скульптуры из травы в виде медведей. Напротив косолапых улеглась огромная белая рыба. Вдоль канала установили фигурки людей из кортеновской стали.

Для проведения городских мероприятий появилась сцена, а для ребят помладше — детская площадка. Кроме того, на набережной установили спортивные тренажёры, а у берега обустроили три причала.

Масштабный проект по благоустройству в Светлом начали в 2019 году. Реконструкцию набережной и городского парка вели по программе приграничного сотрудничества Россия — Польша. После приостановки международной программы деньги выделили из регионального бюджета. С начала работ сменилось два подрядчика, завершает благоустройство ООО «Техстрой Проект». С компанией заключили контракт на 146 миллионов рублей.

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru