Компания СКБ «Контур» впервые в России обеспечила электронный документооборот с китайским оператором

С Китаем — без бумаги © stimul.online

Разработчик экосистемы для бизнеса «СКБ Контур» развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 года. Источник изображения: «Контур»

Компания — национальный чемпион «СКБ Контур» впервые в России настроила обмен с китайским оператором электронного документооборота. Эксперт компании представила информацию на Международном форуме ФНС «Налоговая экосистема: люди и технологии», который прошел в Москве.

«Контур» реализовал пилотный проект с китайским оператором электронного документооборота (ЭДО) Shanghai Electronic Certification Authority (SHECA). В эксперименте участвуют порядка тридцати клиентов «Контура» и их партнеры из КНР. Для подписания документов каждая из сторон использует свою привычную электронную подпись. Контрагент в Китае загружает документ в сервис Letusign и подписывает его. После получения сервис ЭДО «Контур.Диадок» проверяет иностранную подпись. Затем пользователь в России получает через сервис ЭДО подписанный документ и технологическую квитанцию о валидности иностранной подписи.

Технически пилот успешно работает: российские и китайские организации обмениваются электронными документами, дублируя их на бумаге. Но для обеспечения юридической значимости безбумажного обмена требуется межправительственное соглашение между странами

Заключение подобных соглашений ― сложный и длительный процесс. Поэтому участники международного ЭДО ждут поправок в закон 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые позволят вести юридически значимый международный ЭДО на основании соглашения между хозяйствующими субъектами. Возможность признания иностранных подписей на основании соглашения субъектов может появиться в весеннюю сессию Госдумы. Поправки к 63-ФЗ уже прошли комиссию правительства по законопроектной деятельности.

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У «Контура» большой опыт внедрения трансграничного ЭДО. Источник изображения: «Контур»

УСТРАНИТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Разработчик экосистемы для бизнеса «СКБ Контур» развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 года, входит в реестр операторов ЭДО федерального уровня, обеспечил отправку первого юридически значимого электронного счета-фактуры сразу после утверждения его формата ФНС.

В экосистеме для бизнеса «Контур» есть сервисы электронного документооборота, которые позволяют обмениваться любыми юридически значимыми электронными документами, есть решения для ЭДО в логистике, факторинге, между поставщиками и торговыми сетями, страховыми компаниями и клиниками, маркетплейсами и продавцами. Через сервисы ЭДО «Контура» можно отправлять, к примеру, ветеринарные справки и кадровые документы. Объем передаваемых документов постоянно растет, в 2022 году он превысил миллиард — пользователи ЭДО от «Контура» отправили 1,3 млрд юридически значимых и EDI-документов.

У «Контура» большой опыт внедрения трансграничного ЭДО. Первый в стране проект международного юридически значимого ЭДО начался еще 2018 году: электронными документами через сервис «Контур.Диадок» обменялись «Мегафон» и китайская компания Huawei. С того момента в «Контур.Диадоке» были настроены связи более чем с тридцатью странами.

В решении, которое действует сейчас, нерезидент получает российскую неквалифицированную электронную подпись. Для признания ее юридической силы, согласно 63-ФЗ, резидент, иностранный контрагент и оператор ЭДО подписывают трехстороннее соглашение. Документы, переданные таким образом, юридически значимы в России — их принимают налоговые, таможенные органы, банковские структуры в рамках валютного контроля.

Предприятия хотят снижать издержки на международную доставку документов и ускорить все процессы благодаря быстрому получению и подписанию онлайн. С трансграничным ЭДО документы не задержатся на почте, их не потеряет иностранный контрагент или служба доставки

«Юридическая значимость для нерезидента — это другой вопрос, — пояснил „Стимулу“ руководитель проекта трансграничного ЭДО в „Контуре“ Алексей Шильников. — К примеру, в Казахстане достаточно проработано законодательство в сфере ЭДО и налоговая принимает электронные документы. В США в качестве доказательств подходит даже переписка по электронной почте. Ряд стран Европы и Азии уже внедрили у себя международный электронный документооборот по такой схеме, есть кейсы. При подключении функциональности клиентам-нерезидентам предлагается уточнить легитимность схемы в своих госорганах, показав трехстороннее соглашение».

Необходимость заключения дополнительного соглашения для каждой пары контрагентов тормозит массовое распространение трансграничного ЭДО. В пилотном проекте с Китаем применяется иной механизм: иностранный контрагент подписывает документ своей электронной подписью, полученной в местном удостоверяющем центре (УЦ).

Для проверки электронных подписей предполагается привлечение доверенной третьей стороны (ДТС). Это посредник, который знает, в каких странах какие УЦ аккредитованы и какие они выдают сертификаты электронной подписи, которые обеспечивают юридическую силу документа по законам этой страны.

«Чтобы описанный механизм заработал и передаваемые в рамках экспериментов электронные документы обрели юридическую силу, нужно проработать два вопроса на уровне регуляторов, — говорит Алексей Шильников. — Во-первых, сейчас рассматривается возможность заключения соглашения между хозяйствующими субъектами вместо межправительственного. Если эту поправку к закону 63-ФЗ примут, переход на ЭДО с зарубежными партнерами сильно упростится. А вторая сложность в том, что сам институт ДТС узаконен, но еще не работает. Нужна реализация нормативной базы со стороны ФСБ, когда служба наделит статусом ДТС конкретные организации. Все это сильно поможет развитию трансграничного ЭДО, а значит, и международной торговли».

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Международный ЭДО обеспечивает документации конфиденциальность, возможность оперативных корректировок, юридическую значимость. Источник изображения: «Контур»

БЫСТРО И УДОБНО

Трансграничный электронный документооборот позволяет обмениваться юридически значимыми документами контрагентам из разных стран. Это решает распространенные проблемы: дорогую и долгую доставку, длительные согласования и подписания, потери в результате простоев машин с товаром, штрафы в случае ошибок. Международный ЭДО обеспечивает документации конфиденциальность, возможность оперативных корректировок, юридическую значимость.

Таким образом, с международным ЭДО пользователи получают основные преимущества электронного документооборота: ускоренное согласование за счет обмена документами онлайн; мгновенное подписание документов; быстрое получение нового комплекта документов, если обнаружатся недочеты или опечатки. При этом экономия на доставке в разы выше по сравнению с ЭДО между контрагентами внутри страны. Отправка документов курьерской службой за границу обходится в среднем в десять раз дороже, а ждать приходится минимум вдвое дольше. Ситуация осложняется еще и тем, что часть международных курьерских служб приостановили работу в России.

С точки зрения соблюдения валютного законодательства каждая компания, которая ведет деятельность за границей, отгружает или принимает товар, обязана отчитываться перед банками. Они наравне с налоговой и таможней входят в треугольник агентов валютного контроля. Эти структуры следят за прозрачностью деятельности экспортеров и импортеров и по единой базе могут проверить, что было ввезено, на какую сумму. Поэтому отчетность должна сходиться. Необходимо также укладываться в сроки предоставления документов в банк. Если компания не сдала документы для валютного контроля вовремя, ее могут оштрафовать.

Кроме того, для бизнеса важно, чтобы оригиналы быстро возвращались и были на месте, поскольку в процесс внешнеторговой деятельности вовлекается много служб внутри компании.

«Трансграничный ЭДО нельзя рассматривать в отрыве от общего контекста функционирования организации, — рассказывает Алексей Шильников. — Многие клиенты „Контура“ выражают интерес к онлайн-обмену с зарубежными партнерами, поскольку оценили преимущества электронного документооборота перед бумажным при взаимодействии внутри страны. Пользователи ждут итогов эксперимента по ЭДО с Китаем и создания правовой базы, чтобы было проще работать с китайскими партнерами, используя новую схему трансграничного ЭДО с применением иностранной электронной подписи. Особенность этой схемы в том, что не нужно будет подписывать трехстороннее соглашение с каждым контрагентом, достаточно будет присоединиться к соглашению между операторами ЭДО».

Предприятия хотят снижать издержки на международную доставку документов и ускорить все процессы благодаря быстрому получению и подписанию онлайн. С трансграничным ЭДО документы не задержатся на почте, их не потеряет иностранный контрагент или служба доставки. Период заключения сделки сокращается до минимума, а получение оплаты ускоряется. Важно, что соблюдение сроков и корректность документооборота обеспечат прозрачность для контролирующих органов и организация будет защищена от штрафов за просрочки. Система ЭДО исключает и мошеннические действия, поскольку гарантирует, что документ с обеих сторон подписан уполномоченными лицами и не изменялся после визирования.

Алексей Андреев