«Вертолёты России» поставили Ми-8АМТ Российской стекольной компании

© rhc.aero

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолёты России» Госкорпорации Ростех передал стекольной компании АО «РСК» многоцелевой вертолёт Ми-8АМТ. Машина оснащена современным пилотажно-навигационным оборудованием, которое позволило улучшить её управляемость и сделать возможными полеты даже в сложных метеоусловиях.

Многоцелевой Ми-8АМТ может перевозить до 4 тонн грузов или 27 пассажиров, работать при температурах от -50 до +50°C, базироваться на необорудованных площадках. Дальность полёта переданного РСК вертолета увеличена за счет дополнительных внешних топливных баков.

«Вертолеты серии Ми-8, благодаря своей универсальности, востребованы в самых различных отраслях. Новый вертолет Ми-8АМТ, переданный одной из ведущих стекольных компаний страны, будет задействован для выполнения пассажирских перевозок и транспортных работ в Северо-западном округе Российской Федерации. В парке воздушных судов компании АО „РСК“ он станет первой винтокрылой машиной данной модификации», — отметил генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов.

Вертолеты семейства Ми-8/17 — самые массовые винтокрылые машины российского производства. Они обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью, простотой в эксплуатации и обслуживании. «Восьмерки» постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.