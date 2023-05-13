На Кубани наладили серийное производство БПЛА

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В Краснодарском крае начали серийный выпуск боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал учредитель научно-производственного предприятия Александр Фомин.

Сегодня компания создает более 70 различных комплексов. При этом три из них массово используют в России.

Первые опытные образцы на предприятии собирали вручную. А в настоящее время перешли на серийное производство аппаратов для военнослужащих. Однако спектр применения дронов огромный — их используют, например, в сельском хозяйстве. А с 2020 года здесь выпускают единственные в стране беспилотные летательные аппараты для фиксации нарушений правил дорожного движения. Причем они работают автономно — без привлечения экипажа ДПС.

Первая партия беспилотников уже отправлена для работы в зоне СВО. Предприятие передало аппараты подразделениям Минобороны и Росгвардии. До конца мая планируют выпустить ещё 50 аппаратов. Параллельно здесь также обучают операторов БЛА.

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Фото — https://admkrai...31/show/689332/