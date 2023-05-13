В Зугрэс и Харцызске ДНР открылись аллеи и цветные фонтаны

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г. Зугрэс

Такой подарок городу сделали специалисты из Нижегородской области.

Тестовый запуск фонтана состоялся ещё в ноябре, теперь он будет радовать горожан в течение всего тёплого времени года.

Также специалисты из Нижнего Новгорода отреставрировали Аллею Энергетиков. Общая площадь благоустройства составила около 1500 м2. Аллея расположена в центре микрорайона — в окружении школы, детского сада и многэтажек. При строительных работах сохранены все деревья. Два тротуара и две центральные аллеи вымощены плиткой, смонтировано новое освещение и детская площадка.

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г. Харцызск

У харцызского бульвара Шевченко началась другая жизнь. Для малышей на бульваре установлены три детские площадки со специальным мягким покрытием.

Также на бульваре устоен небольшой пешеходны фонтан. Им любуются, с ним делают фото и видео, дети играют в нём.

Бульвар создавался с учётом мнения жителей: с помощью совместного голосования в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» они смогли выбрать даже цвет для фасадов домов и места для благоустройства дорожек на аллее.

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© dnr-news.ru

© dnr-news.ru

© dnr-news.ru

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