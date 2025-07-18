В Мариуполе закончен основной этап восстановления драмтеатра

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В городе Мариуполь строители закончили основные этапы восстановления драматического театра, объекту сохранили первозданный вид и всю архитектурную ценность. Сейчас строители разбирают леса и переходят к финальной косметической стадии реставрации.
Вот так российские города и становятся вновь красивыми.
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Источник: t.me
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