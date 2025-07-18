Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
RuHeroes 18 июля 2025, 12:40 5633 Видеоблог

В Мариуполе закончен основной этап восстановления драмтеатра

В городе Мариуполь строители закончили основные этапы восстановления драматического театра, объекту сохранили первозданный вид и всю архитектурную ценность. Сейчас строители разбирают леса и переходят к финальной косметической стадии реставрации.

Видео театра.

Вот так российские города и становятся вновь красивыми.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: t.me
Мариуполь, ДНР, благоустройство
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    18.07.2514:36:23

    Все это Мосфильм и пропаганда Путина (ирония)    

    ----------------------------------

    Марипуоль возрождается — лучшим и более красивым чем прежде!!!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:38 18.07.25
    #1303665
    • Нет аватара DimaY
      18.07.2515:07:15

      Набрал в гугле «Мариупольский драмтеатр сейчас». ИИ выдал: Драматический театр в Мариуполе, также известный как Донецкий академический областной драматический театр, находится в центре города, на Театральной площади. В настоящее время, согласно информации от военной разведки Великобритании, центр Мариуполя остается под контролем украинских сил. Здание театра было построено в 1960 году.   ))

      #1303668
    • RuHeroes RuHeroes
      18.07.2515:29:53

      да, это очень приятно

      #1303671
  • Нет аватара senima56
    18.07.2519:38:43

    Бог в помощь!

    #1303680
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,