Аргунский гидроузел запущен после реконструкции в Чеченской Республике

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12 мая в Чечне после реконструкции открыли Аргунский гидроузел. Это позволит увеличить площадь орошаемых земель на 23 тыс. га.

На реконструкцию объекта были привлечены средства из федерального бюджета на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Хочу отметить, что все работы выполнены качественно и с опережением графика", — отметил на открытии гидроузла Глава Чечни.

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Ввод объекта в эксплуатацию несет важнейшую социальную функцию. Во-первых, будет создано свыше 700 новых рабочих мест, а во вторых, это позволит обеспечить водой близлежащие населенные пункты.

Мелиорация имеет для Чеченской Республики особое значение. Здесь, на орошаемых землях выращивается 60% овощей, более 40% зерновых и около 35% картофеля.

В результате нарушения условий эксплуатации плотины в годы военных действий и постоянных паводков гидроузел на реке Аргун оказался практически полностью разрушен.

На одной из главных водных артерий республики полностью реконструировали водосборную плотину, водозаборные сооружения каналов, струенаправляющие дамбы верхнего и нижнего бьефов, а также служебные помещения и ремонтно-механическую мастерскую.

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Фото — https://melioch...kogo-gidrouzla/