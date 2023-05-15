Новую трехэтажную школу открыли в Ингушетии

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Учреждение на 720 мест стало преемником школы № 4, которая существует с 1977 года и выпустила десятки тысяч учеников, среди которых много медалистов. Построено оно в рамках национального проекта «Образование».

Объект располагает развитой инфраструктурой, здесь предусмотрены все условия для раскрытия талантов и способностей ребят, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для воспитанников оборудованы большой спортивный и актовый залы, библиотека, читальный зал, компьютерные классы, студия хореографии, музей, просторная столовая, игровые комнаты и лифты, построен стадион, игровые и прогулочные площадки. В кабинетах есть необходимая современная техника.

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