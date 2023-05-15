Корвет «Меркурий» постройки ОСК вошел в состав Черноморского флота

Андреевский флаг поднят на корвете «Меркурий», построенном на СЗ «Северная верфь» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). Ранее был утвержден приемный акт государственных испытаний корвета.

Фото: Виталий Невар / ТАСС © www.aoosk.ru

Церемония приема корабля в состав флота состоялась под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова при участии представителей командования Балтийского и Черноморского флотов, предприятий ОПК и Объединенной судостроительной корпорации.

Приказом Главнокомандующего ВМФ Николая Евменова корвету проекта 20380 в октябре 2021 года было присвоено имя «Меркурий» в честь брига «Меркурий», ставшего символом мужества и мастерства русских моряков. Бриг был заложен в Севастополе в 1819 году, спущен на воду в 1820 г. Он предназначался для охраны Кавказского побережья, несения дозорной службы и разведки. В 1820—1827 гг. нес службу на Черном море. Принял участие в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. 14 мая 1829 г. под командованием капитан-лейтенанта А. И. Казарского одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, «Селимие» и «Реал-беем», имевшими десятикратное превосходство в количестве орудий. Подвиг команды брига «Меркурий», решительность и бесстрашие его командира стали легендой на флоте.

Современный «Меркурий» — пятый корвет, построенный на Северной верфи по проекту, разработанному ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК).