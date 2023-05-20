На маршрут № 2 в Донецке вышла первая партия низкопольных автобусов ЛиАЗ, переданных Москвой

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Первая партия низкопольных автобусов начала курсировать по маршруту № 2 в Донецке.

Автобусы марки ЛиАЗ-5292 выполнены в красно-белой цветовой гамме, на борт нанесён флаг ДНР. В дальнейших планах у администрации города обновление всего муниципального транспорта, работающего на городских маршрутах общего пользования.

ЛиАЗ-5292 — городской низкопольный автобус большой вместимости российского производства. Предназначен для крупных городов с интенсивным пассажиропотоком. Серийно выпускается с 2004 года «Ликинским автобусным заводом» (ЛиАЗ), расположенным в Московской области. Имеет множество модификаций, общая вместимость пассажиров составляет до 114 человек. По информации из открытых источников, по состоянию на июль 2022 года, выпущено около 12 тысяч экземпляров.