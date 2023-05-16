В Краснодаре в микрорайоне «Любимово» открыли новый бульвар

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Краснодар, 15 мая. Состоялась торжественная церемония открытия большой зелёной аллеи, построенной для жителей микрорайона ГК «ИНСИТИ».

Бульвар «Любимово» — настоящая парковая зона, протяжённостью 1200 метров, где можно проводить время всей семьёй.

Участников праздника ждала целая программа: выступление вокальных и танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей, выступление фокусника, угощения и подарки.

Для детей на бульваре «Любимово» создан настоящий городок с качелями и крепостью, а подростки могут кататься и совершенствовать своё мастерство на памп-треке площадью 998 квадратных метров. Отдельного внимания заслуживает озеленение бульвара, здесь всё устроено по канонам классического ландшафтного дизайна с высаживанием редких растений по типу «4 сезона». Всего на бульваре высажено: 574 дерева, 6053 кустарника и множество многолетних трав.

Этот, без преувеличения великолепный зелёный проект, реализовала группа компаний «ИНСИТИ».

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https://kubnews...i-novyy-bulvar/