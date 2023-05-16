Боевой робот «Маркер» испытали пуском ракет

Разработчик боевого робота «Маркер» начал тестировать машину на применение различных видов вооружений — в том числе противотанковых ракет.

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— Идет работа по отладке технологий по применению различной нагрузки: стрелкового оружия, гранатометов, ПТРК «Корнет», — рассказал ТАСС Евгений Дудоров, исполнительный директор разработчика робота, НПО «Андроидная техника».

Применение боевых роботизированных комплексов позволит сберечь множество человеческих жизней, отметили Дудоров.

— Мы можем достаточно серьезно продвинуться в технологии, дистанцировать наши подразделения от противника. А эта техника способна работать в непосредственной близости. Если это будет контрбатарейная борьба, то из строя выйдет техника, а жизни удастся уберечь, — объяснил представитель «Андроидной техники».

Напомним, серия из четырех роботов «Маркер» различных модификаций уже прошла боевые испытания в зоне СВО. Трехтонные боевые машины могут оснащаться ПТРК «Корнет», стрелковым оружием и миниатюрными разведывательными дронами.