Боевой робот «Маркер» испытали пуском ракет
Разработчик боевого робота «Маркер» начал тестировать машину на применение различных видов вооружений — в том числе противотанковых ракет.
Виталий Мельников/РИА Новости © rg.ru
— Идет работа по отладке технологий по применению различной нагрузки: стрелкового оружия, гранатометов, ПТРК «Корнет», — рассказал ТАСС Евгений Дудоров, исполнительный директор разработчика робота, НПО «Андроидная техника».
Применение боевых роботизированных комплексов позволит сберечь множество человеческих жизней, отметили Дудоров.
— Мы можем достаточно серьезно продвинуться в технологии, дистанцировать наши подразделения от противника. А эта техника способна работать в непосредственной близости. Если это будет контрбатарейная борьба, то из строя выйдет техника, а жизни удастся уберечь, — объяснил представитель «Андроидной техники».
Напомним, серия из четырех роботов «Маркер» различных модификаций уже прошла боевые испытания в зоне СВО. Трехтонные боевые машины могут оснащаться ПТРК «Корнет», стрелковым оружием и миниатюрными разведывательными дронами.
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