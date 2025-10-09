В Москве работают свыше 70 компаний, которые выпускают станки, инструменты и роботизированные системы. В 2024 году их выручка превысила 18 млрд рублей — на 42,6% больше, чем годом ранее, и этот высокотехнологичный сегмент промышленности ежегодно увеличивается в объемах. Вот некоторые из столичных компаний, которые успешно развивают производство.

«Технорэд» — предприятие специализируется на выпуске промышленных роботов, компонентов, ПО и активно развивает экспортное направление. В 2024 году этот резидент ОЭЗ «Технополис Москва» успешно реализовал более 15 экспортных проектов в Беларусь, Германию и Израиль. А уже с 2028 года «Технорэд» планирует расширение экспорта линейки кибербезопасных роботов и робосистем на рынки Латинской Америки, ЮАР и Индии.

Компания «Лазеры и Аппаратура», производство которой располагается в Зеленограде, представила новое оборудование для обработки деталей, которые используются в сфере авиационного двигателестроения. Все основные модули аппарата предприятие производит самостоятельно. Станок является пятикоординатным и оснащен технологиями автоматизации. Например, машинным зрением, которое позволяет оператору точно установить деталь в оснастку.

Уникальность станка заключается в объединении сразу двух типов инструмента: лазерного источника, а также электроэрозионной супердрели — она ведет обработку материалов за счет воздействия электрических зарядов на металл. Система работает с разными материалами, в том числе с перспективными. Например, с металлами с керамическим покрытием и полимер-композитными изделиями.

В настоящий момент станки производятся серийно, первые 5 систем нового типа уже внедрены на производстве рыбинского предприятия ОДК-Сатурн.

НПП «Лассард» — производитель лазерных станков — недавно получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Это компания полного цикла, занимающаяся разработкой, производством и продажей лазерного оборудования.

Среди отечественных новинок компании — оптические столы с активной вертикальной и горизонтальной виброизоляцией. Компания также выпускает офтальмологическую систему, где лазерные технологии используются в медицинских целях — для коррекции зрения.

В этом году предприятие успешно разработало и вывело на рынок два новых станка — аппарат для гравировки ультрафиолетом и комплекс для импульсной лазерной сварки. Кроме этого, успешно завершена разработка пятикоординатного станка лазерной резки под индивидуальные задачи завода по производству двигателей.

Компания «БИВЕРТЕХ» разрабатывает и производит высокоточные станки с ЧПУ. Они используются при производстве спутников, в приборостроении, автомобилестроении, протезировании и других областях, где выдвигаются строгие требования к точности и качеству поверхностей. Компания дважды получала от города гранты на оборудование.

Одна из новейших разработок — фрезерный обрабатывающий центр, предназначенный для круглосуточной работы в условиях массового производства оборудования. Станки предприятия могут использоваться в автоматизированных производственных модулях — роботизированных ячейках. Они интегрируются в учебные мастерские и комфортны для работы преподавателей и студентов.

Предприятие «Робопро» — участник Московского инновационного кластера — еще одна компания, которая локализовала выпуск оборудования в столице. Одна из новейших разработок — компактный коллаборативный робот (кобот) грузоподъемностью 3 кг. Он предназначен для автоматизации технологических процессов и может использоваться в исследовательских, образовательных и медицинских целях.

В московском метро на станциях «Курская» и «Нижегородская» такие роботы варят кофе. Шестиосевая конструкция со встроенными моторами обеспечивает хорошую подвижность, прямо как у человеческой руки.

Компания «Тьюбот» производит роботизированные системы для разветвленных трубопроводов. Технологии позволяют оценивать текущее техническое состояние труб для предотвращения аварийных ситуаций и урона окружающей среде. К аппарату можно подключать модули ремонта, обработки, а также очистки и использовать роботов в трубах под водой, дорогами и зданиями без физического доступа к ним.

Роботы компании применяются в ЖКХ, нефтегазовой, химической и металлургической промышленности.

Предприятие «СКТБ ПР» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» производит мобильные роботизированные комплексы для проведения аварийно-спасательных и взрывотехнических работ, а также перевозки грузов.

Недавно предприятие разработало нового робота, способного перевозить до 100 кг грузов по любой местности. Новая разработка создана на основе собственных чертежей и моделей, ПО и системы управления. Создана и пожарная версия — на ней установлен пожарный лафетный ствол с возможностью подачи тушащего вещества. Разработка позволяет снизить риски для жизни огнеборцев и существенно облегчить ликвидацию пожаров.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Микробор» производит металлорежущий инструмент из сверхтвердых композиционных материалов — кубического нитрида бора, керамики и поликристаллического алмаза.

На предприятии работает собственная лаборатория с ионно-плазменной установкой, которая наносит инновационные износостойкие покрытия для увеличения срока службы инструмента. Компания также предлагает комплексные решения для различных отраслей промышленности. Например, выпускает специализированные решения для высокоточной обработки насосов, двигателей и подшипников.

Эти сферы имеют критически важное значение для обеспечения технологического суверенитета России. Поэтому Москва активно поддерживает компании, развивающие станкоинструментальную промышленность и робототехнику. Город предоставляет:— заемное финансирование по сниженной ставке;— гранты на приобретение оборудования и развитие деятельности;— налоговые преференции;— образовательный центр для развития кадрового потенциала отрасли;— проект «Техностажировка», где молодые специалисты могут пройти практику и получить релевантные навыки на ведущих промышленных предприятиях столицы.